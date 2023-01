VIDEO ja FOTO | Haljalas sõitsid teelt välja haagisega sõiduauto ja veok, liiklus on häiritud

Häirekeskus sai kella 17.50 ajal teate, et Tallinn-Narva maanteel on toimunud liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel sõitsid seal teelt välja haagisega sõiduauto ja veok. Veok on sõidutee peal risti ja takistab liiklust Tallinnast Narva suunas. Inimesed viga ei saanud.