GRAAFIKUD | Mullu sündis viimase saja aasta lõikes kõige vähem lapsi

Siseministeerium teatas sel nädalal, et rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti eelmisel aastal Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 11 588 sündi. Seda on 1550 võrra vähem kui 2021. aastal.

Statistika ameti andmetest nähtub, et eelmise aasta sündide arv on viimase saja aasta kõige madalam. Näiteks 1919. aastaga võrreldes on vahe ligi 7000 sündi. Sada aastat tagasi ehk 1923. aastal sündis ligi 11 000 last rohkem kui mullu.