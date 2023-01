VIDEO | Hanno Pevkur: Saksamaa annab kindlasti loa saata Ukrainasse Leopardi tanke, aga ühest-kahest tankist pole tolku

Rahvusvahelises meedias ristitakse seda tänast kohumist Saksamaa survestamise konverentsiks. On see nii?

See on soov näidata, et tankikoalitsioon on võimalik. Ka Poola minister, kes kahjuks jäi lumeolude tõttu Varssavisse kinni ja ei saanud meiega liituda, oli video teel ühenduses ja ütles, et Poola on valmis tanke andma. Sellel on kaks eeldust: esiteks, et rahvusvaheline kogukond paneb kokku suurema paki ja teiseks see, et Saksamaa loomulikult annab selleks nõusoleku, sest nemad on Leopardi tootjad. Jah, ma usun, et homme me Ramsteinis kuuleme uudiseid. Täna toimub Saksamaa uue kaitseministri ja USA kaitseministri kohtumine ehk loodame, et homme saab kuulda häid uudiseid.

Poola näeb neid tingimusi märksa lõdvemalt, vähemalt oma peaministri suu läbi ja täna on nad öelnud, et nad oleksid valmis andma tanke ka juhul, kui nad ei saa Saksamaalt luba. Oleks see õige?

Üldiselt ma usun, et Saksamaa annab selle loa. Ma ei näe mingit põhjust ausalt öeldes, miks Saksamaa ei peaks andma luba, kui keegi teine tahab anda. Küsimus on ju pigem selles, et kas Saksamaa ka ise annab [tanke]. Ja neid riike, kellel on Leopardi tanke Euroopas on päris palju ka siin meie selja taga. Kaamera selja taga seisavad ka Leopardi tankid, mis on Taani käsituses. See, kellel on Leoparde anda, neid on rohkem, aga ma ei näe põhjust, et Saksamaa saaks rahvusvahelisele kogukonnale öelda, et nad ei anna luba. Loomulikult annavad.

Nad tahavad, et USA annaks samas paketis Abrams tanke. Kas see võib juhtuda?

Eks see on üks teema kindlasti, mida Saksamaa ja USA ministrid omavahel räägivad. Praegu on eelkõige küsimus selles, et kui kiiresti on võimalik Ukrainat aidata. Kui me räägime Ameerika tankide andmisest, siis see kindlasti tähendab logistilisi küsimusi, väljaõppe küsimusi.

Te teate ilmselt, millest ma räägin, et see oleks selline sümboolne žest USA poolt, et anda lihtsalt mõned, et Venemaa näeks, et see on kogu Lääs ühtselt, mitte, et Saksamaa läheb ees oma tankidega.

Saagem aru sellest, et mõne tanki andmisest pole mitte mingit tolku. Ka seetõttu brittide kogus on 14. See on eskadrilli suurune kogus. Sul ei ole mõtet anda ühte tanki ja sa sõidad sellega Bahmutisse. On hästi oluline, et need tankid, mis jõuavad Ukrainasse, ei oleks nii, et üks on põhjarindel ja teine lõunarindel. See ei ole eesmärk. Eesmärk on, et need toimiks ühe üksusena ja see on see, milleks ukrainlasi hakatakse ette valmistama, et need tankid koos lahingmasinatega moodustaksid ühe tervik rünnakurühma.