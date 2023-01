Uuring: saksa rahva enamus ei toeta Leopardi tankide saatmist Ukrainasse

Kuna Saksamaale avaldatakse üha suuremat survet oma tankide Leopard 2 saatmiseks Ukrainasse, tellis Saksa uudisteagentuur DPA Briti uuringufirmalt YouGov rahvaküsitluse.

43% küsitluses osalejatest vastas, et on tankide saatmise vastu. 16% ei väljendanud selget seisukohta ja 39% arvas, et Leopardi tanke peaks Ukrainale saatma.

Iga kolmas vastaja (33%) leidis, et Saksamaa on juba praegu toetanud Ukrainat liiga palju. 24% avaldas arvamust, et senine abi on piisav. Vaid 25% vastanutest usub, et Saksamaa peaks Ukrainat senisest rohkem toetama. Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse on Saksamaa tarninud Ukrainale rohkem kui 2,2 miljardi euro eest sõjavarustust

Alla poole sakslastest (47%) on küsitluse järgi nõus sellega, et teised riigid Ukrainale tanke annavad. 38% on sellele otseselt vastu ning 16% ei oma kindlat arvamust.

Saksamaa toodetud tanke Leopard kasutatakse 20-s riigis, kes peavad Saksamaalt luba küsima, kui neid võõriigile saata soovivad. Poola ja Soome on juba öelnud, et soovivad Ukrainale Leopardi tanke saata.

Küsitlusest võttis osa 2025 inimest.