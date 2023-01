Tallinna abilinnapea Vladimir Svet: rohkem lumetehnikat tähendaks rohkem tööjõudu ning maksumaksjate raha

Abilinnapea Vladimir Svet ütles, et kuna riiklik transpordiamet kuulutas hommikul erilise hoolderežiimi kõikidel Põhja-Eesti teedel keeruliste ilmastikuolude tõttu, siis poleks võimalik olnud paari tunniga lumesajuga hakkama saada. „Lumesadu algas umbes kella viie paiku ja see tähendab, et just see oli ka algus, kui partnerid pidid lumetehnika välja viima ja seda nad on ka teinud,“ sõnas ta.