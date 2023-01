Lumesahk tagurdas Tallinna kesklinna kõnniteel otsa 8-aastasele lapsele

„Tegemist on igati kahetsusväärse olukorraga ja kogu südamest loodan, et lapsega tervisega on kõik korras. Siinkohal rõhutan, et otsasõitu teinud sahajuhile ei ole enam Tallinna tänavatel kohta. Tallinna linna lepingupartneritel on igapäevaselt lund koristamas ligi 200 inimest ja kõik nad peavad oma tööd tegema hoolikalt, seades jalakäijate ohutuse esikohale. Keerulised ilmaolud ei ole vabanduseks ja ka tahtmatu otsasõit jalakäijale ei ole asi, mida saame tolereerida,“ sõnas Svet pressiteate vahendusel. „Paneme kõigile Tallinna tänavahoolduse partneritele veelkord südamele, et nad oleksid eriti hoolsad ja valvsad kõnniteid puhastades, seda eriti haridusasutuste ümbruses. Viime selleks läbi koostöös tänavahooldusfirmadega ka vastava koolituse mehhanismijuhtidele, et tulevikus selliseid olukordi enam ei juhtuks.