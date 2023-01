Kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev tuletab poliitikutele meelde, milleks see riik üldse loodi

Kuidas on küll läinud nii, et riik, mille praegunegi valitsus kuulutab kõva häälega eesti ja kultuuri kaitset, peavad kirjanikud oma olemasolu pidevalt põhjendama ja õigustama ning justkui väljagi vabandama? Kuidas sai loovisikute aastakümneid kestnud alatasustamisest tänane kultuuripoliitika, mida pole ülearune iseloomustada sõnaga kuritegelik? Miks on just kirjandusest saanud see vaeslaps? Saate „Vaim vardas“ külaline on kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev.