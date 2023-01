Patriarh Kirill: igasugune soov hävitada Venemaa tähendab maailma lõppu

„Täna on tekkimas väga suured ohud maailmale, meie riigile ja ka kogu inimsoole, sest mingitel arututel inimestel on tekkinud mõte, et suurt Vene riiki, mis omab võimsat relva, väga tugevatest inimestest koosnevat elanikkonda, kes on põlvest põlve olnud alati motiveeritud võidule, kes ei ole kunagi ühelegi vaenlasele alistunud, kes on alati välja tulnud võitjatena, et neid saab praegustes tingimustes kas võita või nagu praegu öeldakse, ümber formaatida, see tähendab suruda meile peale mingeid väärtusi, mida ei saa isegi väärtusteks nimetada, selleks, et nad oleksid nagu kõik ja alluksid sellele, kellel on jõudu kontrollida suurt osa maailmast,“ ütles Kirill kolmekuningapäeva jumalateenistusel Moskvas, vahendab Interfax.