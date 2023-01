VIDEO | Kas Ukraina saab viimaks lääneliitlastelt tanke? Reinsalu: kinnitust esialgu pole

Täna toimub Tapal rahvusvaheline nn Ramsteini formaadi eelne kohtumine, kus Eesti, Suurbritannia ja mitu teist riiki tutvustavad oma uusimat paketti Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Kohtumine Ramsteinis toimub reedel. Reinsalu sõnul on peamine sõnum see, et liitlastelt tulevad täiendavad abipaketid.

„See on kindlasti meie jaoks väga tähtis, et viivitamatult suuremahuline relvaabi kasvaks, sest ei saa välistada ka seda, et Venemaa praeguses olukorras valmistub oma pealetungioperatsiooniks,“ sõnas Reinsalu. Paketid sisaldavad ka raskerelvastust, mida Ukraina vajab Vene agressiooni tõrjumiseks.

Saksamaa on öelnud, et lubab tankide andmist siis, kui USA ka seda teeb. Kas võime oodata, et Ameerika teatab hiljemalt homme oma Abrams tankide andmisest? Reinsalu ütles, et mingit kinnitust neil selle kohta praegu pole. „Eesti sõnum on ühemõtteline – me kutsume kõiki liitlasi seda tegema,“ ütles ta ja lisas, et Ukrainal on hädasti vaja nii lääne tanke kui ka moona.

Reinsalu lisas, et Eesti kutsub teisi riike üles panustama vähemalt ühe protsendi oma SKP-st Ukraina sõjaliseks abiks. Valitsus otsustas täna anda veel 113 miljoni euro väärtuses sõjalist abi, mis tähendab, et Eestil on ühe protsendi künnis ületatud.

Täiendav abi võimaldab Ukrainal end kaitsta ja mis oluline, minna tõhusamalt pealetungile Ukraina territooriumi vabastamiseks. „Eks see ole juba Ukraina sõjasaladus, kuidas ta seda kasutab. Meie huvi on need otsused viivitusteta ja koheselt realiseerida,“ märkis Reinsalu.