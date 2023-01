Kreml: Venemaale ulatuvate relvade andmine Ukrainale viib konflikti uuele tasemele

Peskovi sõnul on „juba arutelu võimalusest tarnida Ukrainale relvastust, mis võimaldab anda lööke Venemaa territooriumile... potentsiaalselt erakordselt ohtlik“.

„Kuigi juba niigi on Ukrainas relvastust, mille abil annab ta pidevalt igapäevaselt lööke Venemaa territooriumile, ma pean silmas meie uusi regioone,“ ütles Peskov.

Peskov kommenteeris ka Venemaa julgeolekunõukogu esimehe asetäitja Dmitri Medvedevi avaldust, mille järgi viib tuumariigi Venemaa kaotus tavasõjas tuumasõjani. Peskovilt küsiti, kas see tähendab, et Venemaa muudab kaitsedoktriini, viib eskalatsiooni uuele tasemele ja on valmis tuumarelva kasutama.