Ligi 16 000 majapidamist on endiselt elektrita. Elektrilevi jätkab taastamistöid suurte jõududega

Kose vallavalitsus teatas, et sel jaanuaril on juba kahel korral ulatuslike elektrikatkestuste tõttu suletud Kose-Uuemõisa lasteaed-kool ning ühel korral Habaja lasteaed. „Täna kadus Kose-Uuemõisas ja Habajal elekter vahetult enne tööpäeva algust, kuid näiteks 4. jaanuaril pidid lapsevanemad Kose-Uuemõisa lasteaiast lapsed peale päeva algust ära tooma,“ ütles Kose vallavanem Demis Voss.

Esimest korda kadus Kose-Uuemõisa lasteaias elekter 4. jaanuaril tööpäeva alguses ning tuli tagasi alles õhtul. Seetõttu pidid lapsevanemad lapsed koju viima. Täna tabas elektrikatkestus Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli ja Habaja lasteaeda varahommikul, misjärel asusid asutuste töötajad lapsevanemaid olukorrast teavitama. „Nipsust lastega kojujäämine ei ole iga töö puhul võimalik. Leiame, et Elektrilevi peab olukorda uurima ning tugevdama kohalikku taristut selliselt, et meie lasteaiad ja koolid ei jää natukenegi halvenenud ilmaolude tõttu elektrita,“ ütles Voss, kelle sõnul võiks konkurentsiamet kaaluda Kose elektrikatkestuste puhul järelevalvemenetluse algatamist. „Tekib küsimus, kas ettevõte on täitnud talle pandud kohustusi, sealhulgas hooldanud piisavalt liine.“ Kose vallavalitsus märkis oma teates, et haridusasutustes on lisaks õppetööle häiritud ka köögi ning tualettruumide toimimine.