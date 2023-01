Elektrilevi taastas päeva jooksul elektrivarustuse 21 300 kliendil, elektrita on veel 7500 klienti

Delfile teadaolevalt on suletud Kiili gümnaasium ja lasteaed. Samuti on lugejad teatanud, et elektrikatkestuste tõttu on lapsed koju saadetud ka Palamuse gümnaasiumist ning Tori põhikoolist. Pärnumaal on suletud ka Surju kool ja lasteaed. Suletud on veel Eidapere kool ja lasteaed ning Oru põhikool.