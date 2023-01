Kas tehisintellekt on meie abimees või peaksime teda kartma?

Kas see tähendab, et lood jõuavad alati ka õigel ajal õige sihtgrupini? Praegu veel mitte. Küll oleme Delfis juba aastaid katsetanud Piano AI’d, mis paigutab inimesed lugemiskäitumise põhjal erinevatesse gruppidesse, pakkudes neile lugusid, mis just neid võiks kõnetada. Need uudiste sektsioonid on Delfi avalehel ja uudiste all pealkirjaga „Soovitame Sulle“ – võid kohe minna vaatama, kas AI on sinu jaoks valinud õiged lood. Nagu tehisintellektiga ikka, vajab ta jällegi aega, tarkust ja inimese abi. Meie peame talle kehtestama mängureeglid: näiteks määrama uudiste eluea, teema ja sisulise väärtuse. Kui seadistuses ei ole kõik õige, siis tulemus kannatab.

Delfi avaldab iga päev keskmiselt 240 uudist, mida on üüratu kogus. Samas on ruum nende kuvamiseks piiratud – loo positsioon portaalis avaldab sellele loetavusele suurt mõju, mistõttu peavad toimetajad langetama valiku, mida ja kus näidata.

Absurdimaiguline näide päriselust: lisan ostukorvi Elsa kostüümi – see on pisikeste preilide kangelane – ja mulle soovitatakse jõulutulesid. Selle asemel võiks AI mõista, et mul on kodus teatud mõõdus ja vanuses tüdruk ning pakkuda mulle sobivaid tooteid nii ostukorvi kui ka hiljem reklaamidena. Targa AI potentsiaal kliendi tõhusama teenindamise osas on tohutu.

Ma ei ole kohanud veel ühtegi eestikeelset e-poodi, kus ma päriselt ostukorvis soovitatud toodet ostaks. Pigem panevad need soovitused muigama. Võrreldes Amazoni ja seal kuvatavate soovitustega on kohalikel poodidel veel pikk tee käia.

Asja hea külg on, et AI suudab kiiresti õppida ja üldiselt eksib ainult korra. Üks võimalus on kasutada otsingut ja Netflix’i algoritm saab sinu maitse osas taas targemaks.

Samal ajal närib mind kahtlus, et ka Netflix ei tea kõike. Kui palju erinevaid filme ja sarju selle voogedastushiiglase kõhus peitub, aga mulle kütab ette ühte tuttavat rada, mis seni toimiminud – läheb niiöelda kindla peale välja. AI ei suuda tuvastada, et hakkasid krimifänniks või koer suri ära ning nüüd oleks vaja pakkuda legendaarset hea tuju rohtu „Sõbrad“.

Kõik, kes vähegi Netflixi sisusoovitustega kokku puutunud, teavad, kui täpselt need märki tabavad. Vaataja eelistusi ära aimata püüdes arvestab Netflixi algoritm mitmete teguritega. Näiteks on selles tähtsal kohal kliendi senine käitumine teenuse kasutamisel, samuti teiste sarnase maitsega vaatajate valikud.

Kas lähitulevikus määrab AI kogu Delfi esilehe uudistevaliku? Ilmselt nii ei lähe, kuna on lugusid, mis on nii olulised, et neid peaksid lugema kõik. Küll aga soovime lugejate jaoks pakkuda paremaid võimalusi leida endale huvipakkuv sisu, tellida meelepärasel teemal tõuketeateid telefoni ning valida, mil moel ja millal nad soovivad ajakirjanduslikku sisu tarbida.

Märksõnad artiklites

Sai juba eelnevalt mainitud, et uudiste avaldamise maht Delfis on väga suur. Selleks et nii otsingumootorid kui kasutaja saaks lugeda koondatult teatud teemal artiklid, kasutame TEXTA AI’d. Lihtsustatuna TEXTA AI aitab loo kirjutajal leida sisust sobivad märksõnad ning siis saab juba autor otsustada, millised neist loo juurde tema arvates kõige paremini sobivad. Kõik tundub väga lihtne aga tegelikult on seal taga suur töö, et mõista, millised on õiged märksõnad, mida AI’le ette anda ja millised on sisuliselt õiged artiklid selle märksõna jaoks AI’l.

Kommentaaride modereerimine

Meediamajad vastutavad oma platvormil kommentaariumi sisu eest (erinevalt sotsiaalmeedia platvormidest). See tähendab, et peame „kommide“ modereerimisega pidevalt vaeva nägema.

Kõige robustsem moodus oleks selline, kus paarkümmend moderaatorit loevad päevas läbi üle 7000 lugeja postituse kommentaari ning otsustavad, millised neist pole väljaande kehtestatud reeglitega kooskõlas. See protsess on aga tohutult ajamahukas, erapoolik ja ka kulukas.

Ka siin tuleb Delfile appi AI, kes aitab lisaks halbadele sõnadele mõista konteksti, erinevaid sõnavorme ja teisi olulisi tegureid. See on olnud (ja ka jätkub) pikk protsess, kuna masin vajab õpet ja kui teda õpetab inimene, siis tuleb kaua õppida. Piltlikult öeldes annab TEXTA AI moderaatorile ette kommentaarid, mida tema peab mittesobivateks. Kui inimmoderaator ütleb talle „jah, sul on õigus, see ei sobi“, siis AI on olnud tubli ja jälle targem. Kui moderaator leiab, et kommentaar on sobiv, on seegi AI jaoks õppetund – nagu inimesed, nii õpib ka masin tehtud vigadest.