Venemaa saatkond Eestis on peatanud Vene kodakondsusest loobumise avalduste vastuvõtmise

Millega see otsus seotud on ja kui kauaks avalduste vastuvõtt peatatud on, ei täpsustata.

ERR on teatanud, et pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on Eestis elavate Venemaa kodanike hulgas kaks ja pool korda kasvanud soov omandada Eesti kodakondsust. Eesti siseministeerium teatas, et kui 2021. aastal esitasid Venemaa kodanikud 290 avaldust Eesti kodakondsuse saamiseks, siis 2022. aastal oli avaldusi 726.