FOTOD | Tihe lörtsisadu paiskas Tallinna liikluse kaosesse ja võttis 20 000 perelt elektri. Häiritud on ka lennuliiklus

Elektrilevi teatas, et kõige ulatuslikumad rikked on Harju-, Rapla- ja Pärnumaal, hommikuse seisuga on elektrita ca 21 700 klienti. Hommikul kogunes Elektrilevi kriisikomisjon, kes töötab selle nimel, et inimeste elektrivarustus esimesel võimalusel taastada.

Lühikese aja jooksul on maha sadanud enam kui 15 sentimeetrit märga lund, mis on murdnud teedele ka puid ja oksi. Kuigi kogu Pärnu-, Rapla- ja Harjumaa hooldustehnika on väljas, ei suudeta kõikjal tagada teede nõutavat seisunditaset. Liiklejatel tuleb olla väga ettevaatlik. Facebookis postitati Peetri aleviku kogukonnagruppi, kuidas tee peale kukkus suur kuusk ning liiklus on häiritud.

Transpordiamet andis liiklejatele hoiatuse, et täna on teed kohati väga libedad ning ilmastikuolud rasked. Lund ja lörtsi sajab üle Eesti.

Raske lumesaju tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle kogu Mandri-Eesti ning paari tunni jooksul tuleb katkestusi veel juurde kuniks sadu kestab. Brigaadid tegelevad rikete likvideerimisega juba alates varahommikust ning elektriühendus on taastatud 971 kliendil. Kohe kui ilm võimaldab, siis alustatakse ülelende ka droonidega, et kiirendada rikete kaardistamist.

„Komplekteerimisel on lisabrigaadid, kes suunduvad juba olemasolevatele appi rikkeid kõrvaldama. Samuti on suurendatud koosseisus tööl meie juhtimiskeskus,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. „Varasemate tormirikete likvideerimise kogemusele tuginedes saame öelda, et umbes pooled klientidest saavad elektri tagasi 12 tunni jooksul. Täpsemad prognoosid saame anda õhtupoole kui olukord on stabiliseerunud ja lumesadu lõppenud,“ kommenteeris Härm.

Tihe lumesadu on mõjutanud ka lennuliiklust, aga suuremat kaost siiski ei ole. „Hommikul mõned lennud tühistati, mõned natuke hilinevad, aga ütleme nii, et praegu hakkab liiklus taastuma,“ ütles Tallinna lennujaama pressiesindaja. Ta lisas, et lennuradadel töötavad kõik sahad täisvõimsuses ning hooldus käib.

Täna varahommikul on teeolud talvised. Teekatted suurematel riigiteedel Lõuna- ja Kesk-Eestis on soolamärjad või sõidujälgedes soolalumesegused, Lääne- ja Põhja-Eestis on lume- ja lörtsisegused. Teetemperatuur on kõikjal miinuses ja teed kohati väga libedad!

Ilmaprognoosi kohaselt on täna pilves ilm. Ennelõunat sajab üle Eesti lund ja lörtsi, kohati tuiskab. Pärastlõunal lõuna poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu kõikjal lakkab. Õhu- ja teetemperatuur kõigub päeva jooksul nulli lähedal.