Serbia president: me ei toeta Venemaa sissetungi Ukrainasse ega Ukraina territooriumide annekteerimist

„Me olema algusest peale öelnud, et ei saa toetada Venemaa sissetungi Ukrainasse,“ ütles Vučić. „Meie jaoks on Krimm Ukraina, Donbass on Ukraina, see jääb nii.“

Vučić avaldas arvamust, et halvim Venemaa sõjas Ukraina vastu on alles ees. Ta lisas, et ei ole Venemaa presidendi Vladimir Putiniga rääkinud „palju kuid“.

Vučić rõhutas, et Serbia valitsus ei ole välispoliitika asjus alati Moskvaga nõus.

„Me ei ole mõnede nende positsioonidega alati rahul,“ ütles Vučić. „Meil on traditsiooniliselt head suhted, aga see ei tähenda, et me toetame iga üksikut otsust või enamikku otsuseid, mis Kremlist tulevad.“

Samas ütles Vučić, et on Venemaale tänulik Serbia toetamise eest Kosovo asjus, ja see on tema sõnul põhjus, miks Serbia ei saa toetada Moskva-vastaseid majandussanktsioone.

Vučić kinnitas ka, et Serbia kodanikud toetavad riigi liikumist lääne suunas.

„Ma tean, et meie tee on EL, ei ole muud teed,“ ütles Vučić.