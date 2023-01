Slava Ukraini asutaja Johanna-Maria Lehtme kandideerib riigikogusse Eesti 200 ridades: kavatsen võidelda Eesti ja Ukraina vabaduse eest

„Ma langetasin eile Hersonis kohapeal otsuse, et ma kandideerin tulevastel riigikogu valimistel Eesti 200 nimekirjas,“ teatas Lehtme videos.

Lehtme ütles, et otsustas Eesti 200 kasuks, sest tal on tunne, et erakond annab uutele tulijatele hääle, võimaluse ning tegemist on liberaalse erakonnaga. „Meil on ühesugused väärtused ja palun teie toetust, mõistmist. Eelkõige toetust, et saaksime koos jätkata Ukraina abistamist ja viia see 11 kuu jooksul antud abi uuele tasemele,“ ütles ta.

Samuti rääkis Lehtme, et ei plaani muutuda tüüpiliseks poliitikuks. „Kui ma otsin sooja kohta, siis ma võiksin Bahmutisse minna. Ma kavatsen olla täpselt samasugune Johanna nagu mu sõbrad juba teadsid enne sõda ja nagu laiem avalikkus on mind tundma õppinud selle viimase aasta jooksul,“ sõnas ta.

Lehtme lisas, et kavatseb pühenduda ühele teemale, milleks on Ukraina jätkuv toetamine ja üles ehitamine pärast Ukraina võitu. „Mul on kaks last - Sume ja Slava Ukraini. See, mille eest ma kavatsen võidelda, pole muutunud. See on Eesti ja Ukraina vabadus,“ rääkis ta.

„Kõik need praktilised kogemused tuleb panna töösse, et eestlastel ja meie riigil oleks tegelikult kriisiplaan. Plaan selleks, et kui peaks juhtuma, et Venemaa meid ründab, siis me oleme selleks valmis, me oleme tugevad ja kõik ühiskonnas teaksid, mida nad peavad tegema ning kuidas nemad saavad aidata,“ ütles Lehtme.

Vaata Lehtme täispikka videopöördumist: