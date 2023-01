17-aastasel neiul pea otsast lõiganud iraanlane peab pogris istuma kõigest kaheksa aastat

Mullu veebruaris naasis Mona koduriiki. 17-aastase neiu enda pereliikmed olid kinnitanud, et tal on seal ohutu. Läks aga sootuks teisiti. Sajjad lõikas kaasal pea otsast ja kõndis siis mööda tänavat ringi, Mona pea käes. Videoklipp sellest praalimisest hakkas levima üle maailma.

Kohus otsustas nüüd, et Sajjadi karistuse pikkus on kaheksa aastat ja kaks kuud. Lisaks peab ligi neli aastat trellide taga veetma üks Mona sugulane, kes oli mõrva puhul kaasabiline.

Kohus põhjendas, et otsust pehmendas tõik, et Mona perekond on andestanud ning ei tahagi Sajjadile karmi karistust. Iraanis on see pehmendav asjaolu, mis karistuse määras vastu kajab.