VALIMISSTAAP | Laneman: reserrvägi suurenegu 55 000ni. Pevkur: te murrate lahtisest uksest sisse

Alar Lanemani sõnul ei ole EKRE rahul kaitseplaneerimise tempoga. Ta arvas, et kaitseväe juhataja, kindralleitnant Martin Heremi aasta alguses ilmunud kainestav artikkel Venemaa ohust Eestile tuli liiga hilja. „See oleks pidanud tulema kõige hiljem umbes kuu pärast Ukraina sõja algust,“ arvas ta. Laneman arvas ka, et vajadus teha riigikaitse arengukava kolm kuud pärast selle kinnitamist ümber näitas, et seni oli oldud liiga optimistlikud.

Saate suurim vaidlus toimus Nursipalu harjutusvälja laiendamise teemal. Hanno Pevkur: „Sotsid riigikaitsekomisjoni esimehe vaatest (Raimond Kaljulaid – toim.) toetavad. Leo Kunnas olevat öelnud, et EKRE toetab ka. Keskerakond on öelnud seda Erki Savisaare suu kaudu. Ma loodan, et Alar ütleb siin ka, et EKRE tõepoolest toetab seda vajadust.“

Kuigi Laneman tunnistas laiendamise vajadust, oli ta teostuse suhtes kriitiline: „Inimestel on tunne, et neist sõidetakse üle. Ka riigikaitsekomisjon pole saanud ülevaadet, millest tulenes just selline vajadus? Kas olid alternatiivid?“ Pevkur vaidles vastu ja ütles, et inimestega räägiti algusest peale personaalselt, sealhulgas sellest, millised on kompenseerimise võimalused või erinevad viisid saada uus talukoht.

Nursipalu teemal jätkus vaidlust kauemakski, paljudes küsimustes selgus aga, et muidu kirglikult rivaalitsevate parteide vahel on erinevused riigikaitseküsimustes väiksemad. EKRE programm näeb ette reservväe suurendamist 55 000 inimeseni. Pevkur: „Selle valimislubaduse puhul on tegemist lahtisest uksest sissemurdmisega.“ Kaitseministri sõnul suurenebki koosseis üle 50 000, kui arvestada kõik osalised koos kaitseliidu ja liitlastega.

Laneman polnud nõus, et Eesti on juba täna olukorras, kus vaenlase rünnaku saab kohe tõrjuda selle asemel, et pärast riigi esmalt okupeerimist see hiljem vabastada. „Me ei ole täna sinna jõudnud, meil on riigikaitse arengus küll teha,“ sõnas brigaadikindral reservis.

Pevkur: „Vabandust, aga see on demagoogiline loosung. Eesti kaitsevägi on arvestanud oma planeerimises kogu aeg sellega, et Eestit kaitstakse esimesest meetrist.“ Ta viitas ka NATO Madridi tippkohtumisel vastu võetud otsustele, mis peaks seda võimekust toetama. Pevkur heitis omakorda EKRE-le ette seda, et nende valitsuses oleku ajal jäi riigikaitse arengukava uuendamata. „EKRE käes ei olnud kaitseministri protfell,“ pareeris Laneman.