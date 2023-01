FOTOD | President Karis Nursipalu laiendusest: peame hoidma inimesi ja kogukondi, kes kannavad suuremat koormat meie kõigi julgeoleku heaks

Riigipea ütles, et tal oli valus lugeda hiljuti Võrumaa Teataja pealkirja „Riigikaitse küsimustes rahval sõna pole“. „Mina ei ole sellega nõus. Julgeolek ei tohi muutuda teemaks, millega saab põhjendada kõike ja mille ümber arutelusid ei või pidada. Vastupidi, mida tõsisema teemaga meie ühiskonna jaoks on tegemist, seda rohkem tuleb asju selgitada ja arutada,“ sõnas president Karis.

Karis ütles, et Nursipalu harjutusvälja arendamine suurendab meie kõigi julgeolekut ning see on vajalik eeskätt Eesti enda kaitseväele ja Kaitseliidule.

„Meie endi vägede hea ettevalmistus ja liitlaste kohalolek on oluline meile kõigile, sest alternatiivid oleksid Eesti rahvale ainult halvad,“ ütles Karis. „Venemaa jääb meie naabriks ja Venemaa on tõestanud, et ta on suurim julgeolekuoht Euroopas. Ma olen kindel, et enamus Eesti inimesi mõistab vajadust teha pingutusi, et tugevdada meie kaitset, liitlaste vastuvõtmise võimet ja sealhulgas parandada kaitseväe harjutusvõimalusi.“

Riigipea sõnul saab Eestis ühiskonna toetus riigikaitsele põhineda usaldusel ning mõistagi on rahval siin sõnaõigus. Omavalitsused ja kogukonnad tuleb kaasata otsuste kujundamisse. „Olukorrad, kui osad inimesed ja kogukonnad peavad kandma suuremat koormat, et meie kõigi julgeolek paraneks, nõuavad erilisi pingutusi, et usaldust luua ja hoida. Selleks ei ole lihtsat rohtu, vaid ainult igapäevane kannatlik töö, mis seisneb kaasamises ja lahenduste leidmises. See tähendab ka poliitikute julgust tegeleda ebameeldivate ja „laetud“ teemadega, isegi valimiste eel,“ rääkis ta.