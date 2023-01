„Üsna suured alad on üle ujutatud. Probleem on, aga veel ei ole eriolukorda välja kuulutatud,“ ütles Tuisk. Ta lisas, et katastroofi pole, aga inimestele on üleujutused siiski suureks mureks.

Saarlased on üleujutustega kimpus olnud alates eelmise nädala lõpust. Põhjuseid selle taga on mitu. „Üks on suur lumi, mis ära sulas, aga iga päev on põhiliselt vihma sadanud. Korra on ilus, aga siis jälle sajab, maa on vett täis,“ ütles Tuisk.