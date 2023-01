VIDEOD ja FOTOD | Eesti ja Soome kriminaalpolitseinikud pidasid kinni grupi ohtlikke narkokurjategijaid. Seotud on ka Eesti kodanikud

Eestis juhtis kriminaalasja kohtueelset menetlust Põhja Ringkonnaprokuratuur. „Narkokuritegevus ei tunne riigipiire ning ka sel juhul kuulusid ühte grupeeringusse mitme riigi kodanikud. Selleks, et halvata terve kuritegelik võrgustik ja tõkestada narkootiliste ainete turule jõudmine, on igapäevaselt äärmiselt oluline kiire ja efektiivne rahvusvaheline koostöö. Koostöö Soome kolleegidega on tunnustust väärt – see nähtub nii äravõetud narkootilise aine kogusest kui ka asjaolust, et kahe riigi koostöös peeti muuhulgas kahtlustatavana kinni ka ebaseadusliku tegevuse organisaatorid,“ sõnas Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Liis Vainola.