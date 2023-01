Haruldast haigust põdev Nora-Liisa sai tänu annetajatele ravi alustada. Jätkamiseks vajab ta veel abi

Nora-Liisa Küngas põeb tsüstilist fibroosi. „Ilma hädavajalike ravimiteta halvenes lapse seisund iga päevaga ning tüdruk, kes muidu tegeles motospordi ja ujumisega, ei jõudnud enam isegi veidi kiiremini kõndida,“ kirjutas lastefond ühismeedias.

Möödunud nädalavahetusel sai aga Nora-Liisa alustada raviga.

„Aitäh, et annate mu lapsele võimaluse, see on hindamatu,“ rõõmustas Nora-Liisa ema Eneli Arge. „Juba eile õhtul ütles Nora, et talle tundub, nagu oleks kopsudes ja hingamisega midagi teistmoodi, aga ei osanud veel seletada, et mis täpsemalt. Ilma teieta ei oleks me seda mitte kunagi ja mitte kuidagi suutnud.“

Tänu annetajatele on Nora-Liisa raviks kogutud 76 552 eurot. Ainuüksi ühel aastal ulatub aga lapse ravimivajadus koos riigile makstava käibemaksuga 228 600 euroni ning Nora-Liisa tänavusest ravirahast on veel 152 047 eurot puudu.

Aita Nora-Liisat aidata Nora-Liisat saab aidata, tehes annetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, märkides selgitusse: „Nora-Liisa“. Saaja nimi: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Coop IBAN EE824204278603586607 Annetada saab ka helistades lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele. Annetussumma lisatakse sama kuu telefoniarvele: helistades 900 5025, annetad 5 eurot; helistades 900 5100, annetad 10 eurot; helistades 900 5500, annetad 50 eurot.

Kui Ida-Virumaal Toila vallas elav Nora-Liisa oli kaheaastane, hakkas ta palju köhima. Köhasiirupitega sai asja natuke leevendada, aga köha ei läinud tüdrukul kunagi ära, rääkis Eneli. „Siis hakkasime mõtlema, et kõik ei ole korras,“ meenutas ema.

Niisiis viis Eneli lapse perearsti juurde, kes kirjutas välja antibiootikumid, mis Nora-Liisat ka aitasid. Köha tuli aga ikka tagasi. Siis tuli hakata uurima, miks köha ikka tüdrukut rahule ei taha jätta.

Eneli rääkis, et perearst pakkus, et äkki tüdrukul on ussid – ei olnud. Äkki mingi bakter kopsus? Ka seda ei olnud. Lõpuks tehti Nora-Liisale allergiatest, sest toona oli kodus veel kass. Tuligi välja, et tüdruk on kassi vastu allergiline. Ta hakkas võtma allergiarohtu, pere andis kassi Nora-Liisa tädile, aga asi ei läinud paremaks – tüdruk jäi ikka köhima.

„Küsisin, kaua ta võib veel köhida,“ rääkis Eneli. Talle öeldi, et kuigi kassi enam majapidamises ei ole, siis kassikarvad võivad veel alles olla kohtades, kus neid silmaga ei näegi.

Kolm aastat diagnoosimiseks