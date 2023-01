Toetuste maksmise süsteem tõrgub, sajad pered on seni rahata. Kas järgmisel kuul ikka saab kopsakaid perehüvitisi?

Ligi kaks nädalat on üle 300 lapsevanema oodanud peretoetusi, mida ei ole seni tulnud. Sotsiaalkindlustusameti poolt öeldakse , et põhjuseid on mitmeid. Näiteks on isaduse tuvastamise ja lapse mitteõppimise info ametini jõudnud hilinemisega, mistõttu on perele eelnevalt makstud kas liiga palju või liiga vähe.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnas, et maksete hilinemise taga on toetuste maksmiseks mõeldud IT süsteemide suurem muutmine, et valmistada neid ette uuteks laste- ja perehüvitisteks. „Probleem on praegu selles, kui sotsiaalkindlustusamet saadab näiteks tuhat makset korraga ja üks on vigane - näiteks inimene on andnud vale pangakonto - siis tulevad kõik tuhat makset tagasi,“ ütles Riisalo. Seejärel tuleb kõik tuhat makset uuesti üle vaadata, et vigane üles leida.