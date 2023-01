VIDEO | Kiievi oblastis kukkus lasteaia juures alla helikopter. Hukkus 17 inimest, sealhulgas Ukraina siseminister koos asetäitjaga

Ukraina päästeteenistus teatas, et kella 14-se seisuga hukkus 17 inimest, kelle hulgas oli neli last ja üheksa helikopteri pardal viibinut.

Vigastada sai päästeteenistuse teatel 25 inimest, kellest 11 on lapsed. Nad kõik viidi haiglasse. Ühe lapse saatus pole teada. Päästeenistus rõhutas, et informatsiooni täpsustatakse.

Ukraina presidendikantselei teatas varem, et hukkus 16 inimest ja vigastada sai 30.

„Täpsustatud andmed tragöödia kohta Brovarõs: hukkus 16 inimest, neist kolm last. Hospitaliseeritud on 30 inimest, kelle hulgas on 12 last,“ öeldakse teates.