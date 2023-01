Kiievi oblastis kukkus lasteaia juures alla helikopter. Hukkus 18 inimest, sealhulgas Ukraina siseminister koos asetäitjaga

Klõmenko ütles, et on teada 16 hukkunut, kellest kaks on lapsed. Ta täpsustas, et üheksa hukkunut olid kopteri pardal.

„22 kannatanut on haiglas, neist kümme last. Kohapeal töötavad kõik eriteenistused. Jätkub sündmuskoha ülevaatamine,“ lisas Klõmenko.

Ukraina siseministeerium teatas veidi hiljem 18 hukkunust (neist kolm last) ja 26 vigastatust (neist 12 last).

Kiievi oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleksi Kuleba teatas aga 17 hukkunust ja tema andmetel on haiglas 22 inimest, kellest 10 on lapsed.

Seejärel kinnitas Kuleba siseministeeriumi andmeid: „Tragöödia Brovarõs. Hukkunute arv kasvas. Seisuga kell 10.30 on 18 hukkunut, sealhulgas kolm last. Teada on 29 vigastatut, kelle hulgas on 15 last. Kannatatutele osutatakse kogu vajalikku abi. Kohapeal töötavad kõik operatiivteenistused,“ kirjutas Kuleba.