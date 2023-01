OTSEBLOGI | Dnipro linnapea: osa inimesi võis raketitabamuse saanud majas lihtsalt aurustuda

Filatovi sõnul on lisaks nendele fotodele, mida on näinud kogu maailm, kaadri taha jäänud pildid, mida inimesed vaevalt valmis on nägema. Filatov rääkis, et rusude alt leiti naise surnukeha, mis oli niivõrd purustatud ja lömastatud, et oli muutunud lamedaks „leheks“.

„Võimalused kedagi leida lähenevad kahjuks nullile. Esiteks, öösiti oli temperatuur -3. Teiseks, põles raketikütus. Mõnedest surnukehadest jäid alles ainult fragmendid. Praegu loetakse umbes 25 inimest teadmata kadunuteks. Ausalt öeldes ma isegi ei tea... Me tuhnime täielikult läbi kogu prahi, et ükski surnukehade fragment ei kaoks, aga mulle kanti ette, et põhimõtteliselt on selline võimalus, et mõned inimesed sõna otseses mõttes lihtsalt aurustusid,“ ütles Filatov.

Filatov märkis, et päästjad otsivad inimeste surnukehi ja jäänuseid isegi terveks jäänud majade katustelt. Plahvatus võis neid paisata ka sinna. Filatov arvab, et hukkunute arv muutub suuremaks, kui on praegune. Seni on päästjad teatanud, et hukkunute hulgas on neli last, aga on 20 surnukeha, mida ei ole võimalik visuaalselt tuvastada, mistõttu tuleb appi võtta DNA.