Putin tähistab Leningradi blokaadi murdmise 80. aastapäeva. ISW hinnangul võib ta välja kuulutada uue mobilisatsiooni

„Nagu me juba ütlesime, töötab president Peterburis. Tal on pingeline programm, mis on keskendunud peamiselt mälestusüritustele, mis on pühendatud Leningradi blokaadi murdmise 80. aastapäevale,“ ütles Peskov eile ajakirjanikele, vahendab Interfax.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) teatab sellega seoses, et Putin võib välja kuulutada teise mobilisatsiooni, sest Putinile meeldib sümboolsetel kuupäevadel rahva poole pöörduda ning mõned Vene sõjablogijad on pakkunud, et ta võib kasutada võimalust kas uue mobilisatsiooni või sõja väljakuulutamiseks Ukraina vastu. Samuti on Ukraina ja lääne luure korduvalt hoiatanud, et Putini mobiliatsiooniettevalmistused on suunatud jaanuari keskpaigale.