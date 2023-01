„Sisuliselt ei ole täiemahuline lahingutegevus Donbassis katkenud alates 2014. aastast – koos rasketehnika, suurtükiväe, tankide ja lennuväe kasutamisega... Kõik, mida me täna teeme, sealhulgas sõjaline erioperatsioon, on katse see sõda lõpetada. Vaat milles on meie operatsiooni eesmärk. Ja kaitsta meie inimesi, kes seal nendel territooriumidel elavad,“ lausus Putin kohtumisel veteranidega.