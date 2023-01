Erakondade reitingud: EKRE toetus langes

Liidrikohal jätkab Reformierakond, kelle toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Teisel kohal oleva EKRE toetus langes nädalaga 1,7 protsendipunkti võrra ning vahe Reformierakonnaga on 9 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on kahe nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra kasvanud ning vahe EKRE-ga on 6,2 protsendipunkti.