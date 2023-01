President Kaljulaid veab Maailma Majandusfoorumil Ukraina tuleviku teemalisi arutelusid

„Ukraina võidab selle sõja ja see võit peab esmalt saabuma lahinguväljal. See võit peab tooma rahu Ukraina tingimustel, taastama Ukraina territoriaalse terviklikkuse ning võtma loodetavasti igaveseks Venemaalt soovi teisi riike rünnata. Ja see ei ole ainult Ukraina vastutus, see on meie kõigi ühine vastutus,“ ütles president Kaljulaid.

Samas tõi eelmine Eesti riigipea välja, et vähemalt sama oluline on paralleelselt juba täna tegeleda sellega, et oleks tagatud, et need, kes panevad ja on pannud toime sõjakuritegusid ja jõhkraid rahvusvahelise õiguse rikkumisi, vastutaks oma tegude eest täielikult. „Ja siin ei ole vahet, kas need kuriteod on toime pandud Ukraina pinnal sõdurisaabastes või Kremli koridorides lakk-kingades,“ toonitas Kersti Kaljulaid.