Kasahstan karmistab venelaste sissevoolu tõttu riiki sisenemise reegleid

Siiani on venelased võinud 90 päeva möödudes Kasahstanist korraks lahkuda ja seejärel uuesti piiranguteta riiki siseneda.

Kasahstanist on saanud Venemaalt lahkuda soovivate inimeste jaoks üks peamisi sihtkohti. Kasahstanis räägitakse laialdaselt vene keelt ja kahel riigil on maailma pikim maismaapiir.

Riik on viimastel kuudel kannatanud venelaste ohjeldamatu sissevoolu all. Pärast Venemaa riigipea Vladimir Putini septembri lõpus välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni on Kasahstani erinevate teadete kohaselt saabunud üle 200 000 venelase, keda nüüd ootab ees väljasaatmine.