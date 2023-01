Jonatan Vseviov: Eesti liitlased jalaväevastaste miinide keelust loobuda ei plaani

EKRE riigikogulased ning endine kaitseväe juhataja Ants Laaneots (Reformierakond) algatasid mullu sügisel vastava eelnõu. Et jalaväevastased miinid on Ottawa konventsiooniga keeltud, tähendanuks see leppest lahtiütlemist. Sellisel juhul olnuks Eesti ainus lääneriik peale USA, mis Ottawa konventsioni ei järgi.