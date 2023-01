Tutvu koorekihiga! Aasta parima pressivideo kaks nominenti kolmest on Delfi Meediast

„Aasta pressivideo 2022“ konkursi esimene nominent on lugu Narva elanikust, kel marker taskus, et sõjasümbolitele kriips peale tõmmata . Autoriteks Laura Kalam, Daniel Leevik ja Andrei Jakubovitš Delfi Meediast .

„Narva linnas ei leidu tegelikult neid märke üleliia, mulle tundub, et linn eemaldab need väga kiiresti,“ leiab viimased viis aastat piirilinnas elanud Maria. Ja kui mõni Z-täht linnapildis silma hakkabki, võtab ta taskust markeri ja „täiendab seda“.

Teiseks nominendiks on video „Härra Sõda“ , autoriteks Andres Haabu ja Sander Punamäe Levilast . Leo Kunnase nimi võiks olla Härra Sõda. Sest sõjale on ta elanud ja sellest isegi raamatuid kirjutanud. Ukraina sõja tõttu vaatavad paljud inimesed tema hoiatusi uue pilguga.

Kolmandaks nominendiks on Delfi Meedia video Tööportaalist otse sõtta: Delfi uuris, kuidas käib venelaste värbamiskampaania. Autoriteks Aleksander Algo, Andrei Jakubovitš ja Daniel Leevik.

Delfi TV uuris, kuidas Vene armee tööportaalidest lisajõudu värbab ning avastas, et rindele pääsemine on oodatust hõlpsam.