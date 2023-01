Rahvastikuteadlane: sündide arv on vähenenud ka teistes riikides, see pole Eesti kohalik omapära

Siseministeerium teatas eile, et rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti eelmisel aastal Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 11 588 sündi. Seda on 1550 võrra vähem kui 2021. aastal.

Rahvastikuteadlase Allan Puuri sõnul on rohkem kui kümne protsendiline langus mitme erineva teguri koosmõju tulemus. Esiteks jääb igal aastal lapsesaamise ealiste inimeste hulk tasapisi väiksemaks, sest suuremad põlvkonnad ehk need, kes on sündinud enne 1990. aastaid, liiguvad järk-järgult sünnituseast välja. Puuri sõnul jääb selle tõttu igal aastal sünde umbes 200 võrra vähemaks. „Ühe aasta lõikes pole see palju, aga viie aastaga tähendab see juba tuhandet sündi vähem,“ ütles Puur ning lisas, et möödunud aastal toimunud sündide arvu järsus vähenemises oli selle teguri roll siiski väike.