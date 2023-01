Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk lõpetab oma teenistuse Kiievis sel suvel

Kaimo Kuuse sõnul on tema teenistus Kiievis olnud ülimalt põnev aeg. „Ukraina oli sõjas juba siis, kui sai koos perega tuldud ja saadikutööd alustatud,“ märkis diplomaat, ent nentis, et siis oli rindejoon 700 kilomeetri kaugusel.

„Laiaulatuslik sõda muutis mitte ainult Ukrainat ja Eesti saatkonna toimetamisi, vaid kogu maailma,“ sõnas Kuusk. Ta leidis, et Eesti esindus on sel ajal oma tööga väga hästi hakkama saanud, ent ei tõtanud otsi kokku tõmbama, sest seitse kuud tööd on veel ees.