Kreml: Venemaa relvajõudude suurendamise plaan on seotud lääne proxy-sõjaga Venemaa vastu

„Teile on teada ettepanekud, mida väljendas kaitseministeerium, mida veel konkretiseeritakse, [muu hulgas] teenistusse kutsumise ea tõstmise kohta. Teile on samuti teada, et üldiselt kontseptuaalselt president Putin nõustus. Seetõttu praegu nende instrumentide kallal töötatakse. Seotud on see selle sõjaga, mida kollektiivse lääne riigid peavad, proxy-sõjaga, mis sisaldab endas lahingutegevuses kaudse osalemise elemente ning majandus- ja finantssõja, õigusliku sõja, õigusliku välja raamidest väljumise elemente ja nii edasi. Vaat sellega on seotud sellised meetmed. Meie riigi julgeolek peab olema kindlalt tagatud ja antud juhul täidab kaitseministeerium oma rolli,“ lausus Peskov.