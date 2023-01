VALIMISSTAAP | Keskerakond laenaks raha juurde. Tõnis Mölder: Eestil kreekastumise ohtu kindlasti ei ole

Mölder usub, et valimiste ajaks on Keskerakonna toetus kõrgem, kui on nende praegused reitingud. „Meie valijal on teatud segadus,“ kirjeldas ta. Erakondlikku eelistust valija vahetanud pole, kuid on Möldri hinnangul jäänud neutraalseks ning ei osale valimistel. Partei plaan on aga teha nii head kampaaniat, et tema valija siiski valimiskasti juurde tuleks.