Hiina rahvaarv kahanes mullu esimest korda pärast 1961. aastat

Hiina rahvaarv oli 2022. aastal 1 411 800 000 ja see kahanes 2021. aastaga võrreldes 850 000 võrra, vahendab BBC News.

Hiinas on sündimus vähenenud juba aastaid, mis on sundinud astuma samme selle suundumuse aeglustamiseks. Seitse aastat pärast ühe lapse poliitikast loobumist on aga Hiinas alanud rahvastiku negatiivse kasvu ajajärk.

Ka sündimus kahanes võrreldes 2021. aasta 7,52 sünniga tuhande elaniku kohta, teatas Hiina riiklik statistikabüroo.

Võrdluseks: USA-s oli 11,06 sündi tuhande elaniku kohta ja Suurbritannias 10,08. Indias, mis peaks peagi Hiinast mööduma ja saama maailma suurima rahvaarvuga riigiks, oli tuhande elaniku kohta 16,42 sündi.

Mullu ületas Hiinas esimest korda ka surmade arv sündide arvu. Suremus oli suurim pärast 1976. aastat – 7,37 surma tuhande elaniku kohta (aasta varem 7,18).

Hiina rahvastikutrende on suuresti kujundanud 1979. aastal kehtestatud ühe lapse poliitika. Reegleid rikkunud pered said trahvi ja mõnedel juhtudel kaotasid töö. Kultuuris, mis on traditsiooniliselt eelistanud poisse tüdrukutele, viis see poliitika alates 1980. aastatest ka sugude tasakaalu paigast ära.

Ühe lapse poliitikale tehti lõpp 2016. aastal ja abielupaaridel lubati saada kaks last. Viimastel aastatel on Hiina valitsus hakanud muu hulgas andma ka maksusoodustusi ja paremaid tervishoiuteenuseid emadele, et sündimus kasvama hakkaks või vähemalt ei kahaneks nii kiiresti.

Mullu oktoobris tegi Hiina president Xi Jinping sündimuse kasvatamisest prioriteedi.