Suurbritannia saadab Ukrainasse 14 tanki Challenger 2 ja muud relvaabi

„Täna saan ma teatavaks teha seni kõige märkimisväärsema lahingujõu paketi Ukraina edu kiirendamiseks. See sisaldab tankide Challenger 2 eskadroni koos soomustatud abi- ja remondimasinatega,“ ütles Wallace parlamendi ees esinedes, vahendab Reuters.

„Samal ajal, kui Ukraina rahva jaoks on lähenemas teine aasta elu Venemaa pideva pommitamise all, on peaminister pühendunud selle tagamisele, et Ukraina võidaks selle sõja,“ teatas peaministri pressiesindaja. „Koos oma lähimate sõjaliste nõunikega on ta analüüsinud sõjalist pilti, uurinud Ühendkuningriigi toetuse strateegilist mõju ja tuvastanud akna, milles Ühendkuningriigil ja tema liitlastel on tema arvates maksimaalne mõju.“