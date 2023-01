OTSEBLOGI | Ukraina ohvitser: venelased ei suuda Bahmutit otse rünnata ja püüavad selle ümber piirata

„Olukord on väga pingeline. Mida ma tahtsin öelda: viimaste päevadega ei ole rindejoon muutunud. Seda esiteks. Teiseks, me võime juba julgelt öelda, et verise diktaatori Putini koka palgasõdurid on juba suhteliselt oma võitlusvõime kaotanud. Nad on end suhteliselt kaotanud lõpututes rünnakutes Bahmuti linnale,“ ütles Nazarenko.