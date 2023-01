Tõnis Mölder elektri varustuskindlusest: tänane investeeringute maht on väike, hea kindluseni jõuaksime 15 aasta pärast

Komisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) sõnas Delfile peale istungit, et põhiline arutelu käis komisjonis selle ümber, et Elektrilevi investeeringute maht on liiga väike. Mölderi sõnul jõuaks Eesti selles investeeringute tempos hea varustuskindluseni alles 15 aasta pärast. „Senised investeeringud ei taga üle-eestilist kindlust,“ ütles Mölder.

Samuti arutati komisjonis ulatuslike elektrikatkestuste korral ettenähtud hüvitistest. Mölder sõnas, et komisjonis läksid sel teemal arvamused lahku - Elektrilevi arvates on praegune hüvitiste süsteem piisav, saarte esindajate hinnangul mitte. Möldri sõnul tõi Saaremaa vallavanem komisjonis näite, kui ettevõtjal läheb tööpäeva jooksul mitu korda lühiajaliselt elekter ära, on tema jaoks sisuliselt terve päev rikutud. Kuna aga Elektrilevi hindab, et katkestused olid piisavalt lühiajalised, ei pea ettevõtja katkestuste eest hüvitist saama. „Nüüd ongi põhiline küsimus, et kuidas peaks selliseid lühiajalisi katkestusi kompenseerima,“ ütles Mölder ning lisas, et selle plaani välja töötamine jääb teiste komisjonide pärusmaaks. Mölder aga sõnas, et lühiajaliste katkestuste kompenseerimisel peab arvestama mõistlikkuse piiridega.