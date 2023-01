VALIMISSTAAP | Siim Pohlak: Eesti inimene vaesub, kui EKRE valitsuses pole

Pohlak märkis, et valimisplatvormiga tullakse lagedale 28. jaanuaril. See aga ei tähenda, et erakond pole valimistrallis kaasa löönud: välja on tilgutatud programmilisi punkte rahvastiku- ja julgeolekuküsimustes.

Suuremat tähelepanu on tinginud EKRE lubadused, mis on seotud muudatustega maksusüsteemis: nagu Isamaa, kavatseb ka teine konservatiivse tiiva erakond valitsusse jõudes tekitada sinna perepõhiseid erisusi. EKRE on nimelt võtnud nõuks vähendada laste arvu põhiselt tulumaksu ning kodu- ja õppelaenumakseid, lisaks lubatakse tõsta sarnase loogika alusel ka pensione.

Kuidas siis nii, et lagedale tuldi sedavõrd sarnaste lähenemistega?

Pohlak järeldab sellest vaid seda, et lubadustele fooni loov kehvapoolne sündimus on tõsine probleem. „Järelikult on tegemist oluliste teemadega. Pigem kahju, et ülejäänud Eesti erakonnad seda probleemi ei tunneta,“ ütles Pohlak.

Kuidas EKRE lähenemine siis Isamaast erineb? Mille poolest on nende lähenemine perepõhisele maksusüsteemile parem kui konkurentide oma?

Pohlak märkis, et eelkõige lasteaia kohatasude vähendamise punkti võrra. „Kui vaja, peaks riik sekkuma ja toetama omavalitsusi,“ sõnas ta. Ta tõi lisaks välja tulumaksu vähendamise idee, kus iga alaealise võsukese pealt vähendataks lapsi kasvatava vanema tulumaksu 5% võrra. Pohlak hindab seda ideed mõistlikuks.

Kust selleks raha leitakse?

Pohlak: avalik sektor vajab kärpeid

„Õidepuhkevast majandusest,“ sõnas Pohlak ja lisas, et lubatu võimaldamiseks piisab sellest, kui meie riigi ettevõtetel hästi läheb – maksulaekumistest peaks tema hinnangul piisama, et programmipunkte ellu viia. Kuidas aga majandusele elu sisse puhutakse, Pohlak veel täpsemalt ei jaganud.

„Programmi avalikustamine tuleks ära oodata,“ sõnas ta ning õrritas kuulajaid, et on, mida oodata.

Kust EKRE aga rahalisi ressursse koomale tõmbaks, kui olud neid soosivad ning peale valimisi riiki valitsema asutakse?