Kreml: Vene kaitseministeeriumi ja Wagneri konflikti ei ole, Dnipro tragöödia põhjustas Ukraina õhutõrje ja lääne tankid põlevad Ukrainas nagu ülejäänudki

„Peamiselt eksisteerib see konflikt loomulikult inforuumis,“ ütles Peskov Wagneri ja kaitseministeeriumi konflikti kohta ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Mis puutub kõigisse konfliktidesse, siis nagu alati on need peamiselt informatsiooniliste manipulatsioonide ja nii edasi toodang, mis, hea küll, mõnikord rahuldavad meie informatsioonilisi vastaseid, aga mõnikord käituvad meie sõbrad ise nii, et mingeid vaenlasi ei ole vaja,“ ütles Peskov.