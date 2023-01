Isamaa suurrahastaja pankur Parvel Pruunsild kaebas Vikipeedia laimu eest kohtusse

Pruunsild ütles ERR-ile , et hagiavalduse ajendiks oli eelkõige ebaõigeid andmeid sisaldav eestikeelne Vikipeedia artikkel. „Vikipeedia artiklis on välja toodud kahtlustus, nagu oleks Bigbank ja ka mina isiklikult saanud kasu teise pensionisamba vabaks laskmisest. Ja see on absoluutselt laim,“ ütles Pruunsild.

„Minu advokaat Paul Keres on kaaskostjateks märkinud ka need, kes seda valeväidet ja laimu levitasid, ehk Andrus Ansipi ja Jürgen Ligi. Laim tuleb lõpuks ümber lükata. Antud juhul oli aga ajendiks see, et minu kohta oli tehtud Vikipeedia artikkel, millest ma sain teada alles novembri lõpus. Mulle anti ka märku, et see on esimene artikkel, kui mind otsingusse panna, ja seal on need laimavad faktid sees. Kui Vikipeedia teeb ka justkui oma tööd, siis kellelgi peab olema ka vastutus, et laimavaid asju üles ei pandaks,“ rääkis Pruunsild.