Berliini kommunistide marsil lehvitati DNR-i lippu ja nõuti lääne maatasa tegemist

Juba aastaid neid meeleavaldusi dokumenteeriva Juudi Foorumi Demokraatia Eest ja Antisemitismi Vastu filmitud videos on kuulda, kuidas skandeeritakse: „Mali, Donbass, Gaza Stadt: Macht der Westen endlich platt!“ („Mali, Donbass, Gaza linn: tehke lääs lõpuks maatasa!“). Ühe kommunistliku organisatsiooni loosungil on kirjutatud: „Der Hauptfeind steht im eignen Land“ („Peavaenlane on oma maal“). Samuti on kuulda: „Von Lützerath nach Gaza, Yallah Intifada!“ („Lützerathist Gazani, yallah intifada!“). Juudi Foorum teatab, et Vene propagandaloosungite kõrval oli kuulda ka antisemiitlikke hüüdlauseid.