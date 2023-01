Lätis Jēkabpilsis on veetase endiselt kõrge ja jää ei ole liikunud

Läti Televisiooni (LTV) „ilmauudiste mees“ Toms Bricis ütles aga, et midagi julgustavat ei ole: kuigi veetase Daugavas endas langeb ja vool Jēkabpilsi suunas on vähenenud, on viimastel päevadel veetase kõigis Daugava lisajõgedes sula tõttu tõusnud. Paari päevaga jõuab see vesi Daugavasse ja veetase hakkab seal taas tõusma.

„Temperatuurid on kogu töönädala nulli ümber, nädalavahetusel tuleb kerge külm ja see on kombinatsioon, mida ei ole üldse vaja, sest sula on liiga nõrk, et sulatada jääd, aga külm on liiga nõrk, et kogu jõge kinni külmutada ja veevoolu rahustada,“ ütles Bricis.