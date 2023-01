OTSEBLOGI | Zaporižžjas sai tulelöögis vigastada kolm inimest, Soledaris lahingud jätkuvad

„Kolm inimest transporditi haiglasse. Nende hulgas on kaks last vanuses üheksa ja 15 aastat,“ kirjutas Kurtjev Telegramis.

Löök anti Zaporižžjale ja eeslinnadele. Kahjustada said infrastruktuuriobjektid.

Seoses sellega tuletas Maljar meelde, et informatsiooni avaldamine kaitsejõudude liigutamise või asukoha kohta on kuritegu, kui see ei ole antud avalikku kasutusse kindralstaabi, kaitseministeeriumi või teiste volitatud riigiorganite poolt.