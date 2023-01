Päev liikluses: vigastada sai kolm jalakäijat

Täna varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt märjad. Õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal plusspoolel, kuid üksikuid libedamaid lõike võib kohata veel Kagu-Eesti kõrvalmaanteedel.

Õhutemperatuur on ühe ja nelja soojakraadi vahel. Mitmel pool sajab vihma. Ilm on tuuline-tormine, eriti läänerannikul ning Hiiu- ja Saaremaal. See toob endaga kaasa teele langenud puid ja oksi.