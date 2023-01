Välisminister kohtumisel USA senaatoriga: nafta hinnalage peab langetama

Reinsalu tänas Ameerika Ühendriike nende märkimisväärse kaitsealase toetuse eest. „Hiljuti jõudsid Eestisse USA jalaväekompanii ja üksus koos HIMARS-i mitmikraketiheitjaga, mis on märkimisväärne panus Eesti ja NATO idatiiva kaitsevõime tugevdamisse,“ ütles Reinsalu. USA üksuste Eestisse paigutamine tuleneb NATO Madridi tippkohtumise otsustest ja on osa pikemast rotatsioonide seeriast, mis tagab USA vägede järjepideva kohaloleku Balti riikides.

Reinsalu lisas, et Eesti ei oota, et partnerid võtaksid meie julgeoleku kindlustamisel lõviosa enda kanda. „Iga dollari kohta, mida USA meie julgeolekusse paneb, paneme meie ligi viis dollarit,“ märkis ta. Sel aastal tõusevad Eesti riigikaitsekulud umbes 2,7 protsendini SKPst ja 2024. aastal enam kui kolmele protsendile SKPst.

Reinsalu lisas, et Venemaale sõja hinna tõstmiseks tuleb üle vaadata ka naftale seatud hinnalagi, mis on liiga kõrge, ja edasi liikuda täiendavate sanktsioonidega. „Detsembri alguses kokku lepitud nafta hinnalagi on liiga kõrge ja peame seda langetama, sest teenitud kasumiga rahastab Venemaa sõda Ukrainas. Arutasime seda täna senaator Dainesiga ja tõstatan selle ka ülejärgmisel nädalal ELi välisministrite kohtumisel Brüsselis.“



Kohtumisel Dainesiga andis Reinsalu ülevaate ka Eesti tegevustest Žõtomõri oblastis, millele Ukraina ülesehitamisel keskendume. „Hoolimata Venemaa jätkuvast hävitustööst Ukrainas peame aitama Ukraina inimestel toime tulla olukorras, kus Venemaa ründab sihilikult tsiviilobjekte ja energiataristut,“ sõnas Reinsalu. „Eesti on lisaks ülesehitustöödele saatnud Ukrainale nii busse transporditeenuse taastamiseks kui ka sooje riideid, generaatoreid ja toidukomplekte ning teeme edaspidigi kõik mis võimalik, et Ukraina vajadustele vastata,“ sõnas ta.